Двух полицейских в Каменск-Шахтинском могут уволить из-за вымогательства 200 тысяч

Posted 24 декабря 2020, 16:01
Published 24 декабря 2020, 16:01
Modified 18 сентября 2022, 11:13
Updated 18 сентября 2022, 11:13
Следователи возбудили уголовное дело по статьям »Покушение на дачу взятки» и «Превышение должностных полномочий» в отношении двух сотрудников МО МВД России «Каменский».
По версии следствия, в октябре текущего года подозреваемые создали условия для того, чтобы иностранный гражданин передал им 200 тысяч рублей. Деньги предполагались на непривлечение иностранца к уголовной ответственности за перевозку немаркированной табачной продукции. Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
В пресс-службе региональной полиции добавили, что задержанных отстранили от исполнения служебных обязанностей.
«Назначено проведение служебной проверки. Если вина сотрудников подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к установленной законом ответственности, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — рассказали в ГУ МВД по Ростовской области.