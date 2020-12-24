Двух полицейских в Каменск-Шахтинском могут уволить из-за вымогательства 200 тысяч

По версии следствия, в октябре текущего года подозреваемые создали условия для того, чтобы иностранный гражданин передал им 200 тысяч рублей. Деньги предполагались на непривлечение иностранца к уголовной ответственности за перевозку немаркированной табачной продукции. Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.