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Posted 24 декабря 2020, 16:01

Published 24 декабря 2020, 16:01

Modified 18 сентября 2022, 11:13

Updated 18 сентября 2022, 11:13

Двух полицейских в Каменск-Шахтинском могут уволить из-за вымогательства 200 тысяч

Двух полицейских в Каменск-Шахтинском могут уволить из-за вымогательства 200 тысяч

24 декабря 2020, 16:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Каменск-Шахтинском Ростовской области двух сотрудников полиции могут уволить из-за попытки вымогательства денег у иностранца, сообщил RostovGazeta сотрудник пресс-службы ГУ МВД по региону.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям »Покушение на дачу взятки» и «Превышение должностных полномочий» в отношении двух сотрудников МО МВД России «Каменский».

По версии следствия, в октябре текущего года подозреваемые создали условия для того, чтобы иностранный гражданин передал им 200 тысяч рублей. Деньги предполагались на непривлечение иностранца к уголовной ответственности за перевозку немаркированной табачной продукции. Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

В пресс-службе региональной полиции добавили, что задержанных отстранили от исполнения служебных обязанностей.

«Назначено проведение служебной проверки. Если вина сотрудников подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечены к установленной законом ответственности, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — рассказали в ГУ МВД по Ростовской области.

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