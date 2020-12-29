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Posted 29 декабря 2020, 06:21

Published 29 декабря 2020, 06:21

Modified 18 сентября 2022, 11:15

Updated 18 сентября 2022, 11:15

Ростов составил конкуренцию Москве по невероятным проблемам с пробками

Ростов составил конкуренцию Москве по невероятным проблемам с пробками

29 декабря 2020, 06:21
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону и Москве за последнее время сложилась одинаковая ситуация с транспортными заторами, следует из данных «Яндекс.Карт».

В понедельник вечером движение в обоих городах оказалось практически парализовано. Пробкам в вечернее время было присвоено сразу девять баллов из десяти.

Утром во вторник, около 08.40 мск, в Ростове и столице появились пятибалльные пробки. Однако уже вечером опять прогнозируется транспортный коллапс.

Многие водители в Ростове оказались недовольны таким положением дел и попросили срочно принять меры. «Необходимо срочно строить новые эстакады и пересматривать схему движения. Машин становится только больше и транспортная система не справляется», — рассказал RostovGazeta один из опрошенных автомобилистов.

«У нас в городе зарплаты ростовские, а пробки — московские», — заявил еще один ростовчанин.

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#Общество#Новости
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