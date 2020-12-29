Ростов составил конкуренцию Москве по невероятным проблемам с пробками

Posted 29 декабря 2020, 06:21
Published 29 декабря 2020, 06:21
Modified 18 сентября 2022, 11:15
Updated 18 сентября 2022, 11:15
В понедельник вечером движение в обоих городах оказалось практически парализовано. Пробкам в вечернее время было присвоено сразу девять баллов из десяти.
Утром во вторник, около 08.40 мск, в Ростове и столице появились пятибалльные пробки. Однако уже вечером опять прогнозируется транспортный коллапс.
Многие водители в Ростове оказались недовольны таким положением дел и попросили срочно принять меры. «Необходимо срочно строить новые эстакады и пересматривать схему движения. Машин становится только больше и транспортная система не справляется», — рассказал RostovGazeta один из опрошенных автомобилистов.
«У нас в городе зарплаты ростовские, а пробки — московские», — заявил еще один ростовчанин.