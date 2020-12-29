Ростов составил конкуренцию Москве по невероятным проблемам с пробками

Многие водители в Ростове оказались недовольны таким положением дел и попросили срочно принять меры. «Необходимо срочно строить новые эстакады и пересматривать схему движения. Машин становится только больше и транспортная система не справляется», — рассказал RostovGazeta один из опрошенных автомобилистов.