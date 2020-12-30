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Posted 30 декабря 2020, 09:08

Published 30 декабря 2020, 09:08

Modified 18 сентября 2022, 11:15

Updated 18 сентября 2022, 11:15

Число заболевших коронавирусом в Ростовской области превысило 51 тыс

Число заболевших коронавирусом в Ростовской области превысило 51 тыс

30 декабря 2020, 09:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области за все время коронавирусом заболели 51264 человека, сообщили в правительстве региона.

Выздоровели за это время 41644 человека, скончались 2033 пациента. В ковидных госпиталях лечение проходят 2716 местных жителей.

За последние сутки заразились 385 человек, медики выписали 378 заболевших. Умерли 27 пациентов, в том числе 16 мужчин в возрасте от 34 до 82 лет.

Новые зараженные проживают в 40 городах и районах. Сейчас на 100 тысяч населения приходятся 1220 пациентов.

Ранее стало известно, что на борьбу с коронавирусом в Ростовской области потратили более 6 млрд руб.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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