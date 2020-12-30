Число заболевших коронавирусом в Ростовской области превысило 51 тыс

Posted 30 декабря 2020, 09:08
Published 30 декабря 2020, 09:08
Modified 18 сентября 2022, 11:15
Updated 18 сентября 2022, 11:15
Выздоровели за это время 41644 человека, скончались 2033 пациента. В ковидных госпиталях лечение проходят 2716 местных жителей.
За последние сутки заразились 385 человек, медики выписали 378 заболевших. Умерли 27 пациентов, в том числе 16 мужчин в возрасте от 34 до 82 лет.
Новые зараженные проживают в 40 городах и районах. Сейчас на 100 тысяч населения приходятся 1220 пациентов.
Ранее стало известно, что на борьбу с коронавирусом в Ростовской области потратили более 6 млрд руб.