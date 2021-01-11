rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Опасную развязку отремонтируют на Западном подъезде к Ростову

11 января 2021, 12:47
Фото: donland.ru
Транспортную развязку в месте пересечения улицы 1-я Луговая с основной дорогой отремонтируют в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба Главгосэкспертизы России.

Развязка представляет опасность из-за того, что там нет съездов по направлению улица 1–я Луговая — Батайск с подъездом к федеральной трассе М-4 «Дон». Автомобилистам приходится разворачиваться прямо на проезжей части, что опасно для участников движения. При этом в основном по этой развязке движутся грузовые автомобили, которым развернуться еще сложнее.

Развязку реконструируют в рамках проекта по ремонту шести километров Западного подъезда, проходящих по территории Железнодорожного района Ростова, Азовского района и Батайска. Рабочие сохранят существующий путепровод, отремонтируют съезды, а основное направление сместят на 60 метров с устройством трех углов поворота и радиусов. Это позволит организовать левоповоротный съезд по направлению Батайск — улица 1–я Луговая.

Материалы по теме
Западный подъезд к Ростову сдадут в эксплуатацию до конца июняРемонт Западного подъезда завершили в РостовеНа западном подъезде к Ростову у «ГАЗели» во время движения лопнуло колесо
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00