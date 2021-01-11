Опасную развязку отремонтируют на Западном подъезде к Ростову

Развязка представляет опасность из-за того, что там нет съездов по направлению улица 1–я Луговая — Батайск с подъездом к федеральной трассе М-4 «Дон». Автомобилистам приходится разворачиваться прямо на проезжей части, что опасно для участников движения. При этом в основном по этой развязке движутся грузовые автомобили, которым развернуться еще сложнее.