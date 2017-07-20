Ремонт Западного подъезда завершили в Ростове

Posted 20 июля 2017, 10:17
Published 20 июля 2017, 10:17
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
"На участке полностью сняли старое покрытие, уложили новое, нанесли разметку и установили дорожные знаки", - сказано в сообщении.
Кроме того, начали ремонт путепровода через трассу местного значения в районе Западного подъезда. В настоящее время рабочие демонтируют старые опоры моста, одновременно устанавливая новые на обратном направлении. Движение автотранспорта производится по двум оставшимся полосам.
Отмечается, что путепровод планируют полностью завершить к декабрю, но сроки могут сократить.
Напомним, ремонт Западного подъезда завершили с опережением графика почти на год.
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