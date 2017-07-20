Ремонт Западного подъезда завершили в Ростове

Кроме того, начали ремонт путепровода через трассу местного значения в районе Западного подъезда. В настоящее время рабочие демонтируют старые опоры моста, одновременно устанавливая новые на обратном направлении. Движение автотранспорта производится по двум оставшимся полосам.