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Posted 20 июля 2017, 10:17

Published 20 июля 2017, 10:17

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Ремонт Западного подъезда завершили в Ростове

20 июля 2017, 10:17
На Западном подъезде к Ростову-на-Дону полностью отремонтировали участок федеральной трассы А-135 с 0 по 6-й километр, сообщил пресс-центр ФКУ Упрдор "Азов".

"На участке полностью сняли старое покрытие, уложили новое, нанесли разметку и установили дорожные знаки", - сказано в сообщении.

Кроме того, начали ремонт путепровода через трассу местного значения в районе Западного подъезда. В настоящее время рабочие демонтируют старые опоры моста, одновременно устанавливая новые на обратном направлении. Движение автотранспорта производится по двум оставшимся полосам.

Отмечается, что путепровод планируют полностью завершить к декабрю, но сроки могут сократить.

Напомним, ремонт Западного подъезда завершили с опережением графика почти на год.

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