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АЭС в Волгодонске стала лидером по выработке электроэнергии в России

12 января 2021, 14:50
Фото: instagram.com/rosenergoatom_ru
Ростовская атомная электростанция, которая расположена в Волгодонске, в прошлом году внесла наибольший вклад в рекордную выработку атомной генерации России, сообщает Telegram-канал Ростовской АЭС.

Атомная электростанция в Волгодонске выработала в 2020 году 32 млрд 806 млн 359 тыс. кВт⋅ч электроэнергии — более 15,2% от всей «атомной» генерации страны. Атомные станции России всего за год выработали свыше 215,746 млрд кВт⋅ч электроэнергии.

«Это наибольшая выработка электроэнергии среди всех АЭС страны. КИУМ (коэффициент использования установленной мощности) Ростовской АЭС в 2020 году составил 92,67%. Это один из лучших показателей на российских и зарубежных АЭС», — комментирует директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

КИУМ характеризует результативность работы предприятий электроэнергетики: чем он выше, тем эффективнее работа АЭС. 92,67% — это один из лучших показателей на российский и зарубежных АЭС.

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