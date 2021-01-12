АЭС в Волгодонске стала лидером по выработке электроэнергии в России

Атомная электростанция в Волгодонске выработала в 2020 году 32 млрд 806 млн 359 тыс. кВт⋅ч электроэнергии — более 15,2% от всей «атомной» генерации страны. Атомные станции России всего за год выработали свыше 215,746 млрд кВт⋅ч электроэнергии.