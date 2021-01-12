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Священники в Ростовской области болеют COVID-19 реже, чем в других регионах

12 января 2021, 15:50
Фото: pixabay
В Ростовской области священнослужители заражаются коронавирусом реже, чем в других регионах страны, прозвучало во время заседания.

Его провел губернатор Василий Голубев, была затронута ситуация с заболеваемостью. Выступил также митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. По его словам, инцидентов во время рождественских праздников не возникло.

«Храмы посетили много людей, но все они соблюдали меры профилактики. Заболел коронавирусом минимальный процент священнослужителей, по сравнению с другими территориями», — заявил Меркурий.

Добавим, что уже более 1,2 тысячи медработников привились от коронавируса в Ростовской области. В конце года в регион доставили более 11 тысяч доз вакцины.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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