Священники в Ростовской области болеют COVID-19 реже, чем в других регионах

Его провел губернатор Василий Голубев, была затронута ситуация с заболеваемостью. Выступил также митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. По его словам, инцидентов во время рождественских праздников не возникло.
«Храмы посетили много людей, но все они соблюдали меры профилактики. Заболел коронавирусом минимальный процент священнослужителей, по сравнению с другими территориями», — заявил Меркурий.
Добавим, что уже более 1,2 тысячи медработников привились от коронавируса в Ростовской области. В конце года в регион доставили более 11 тысяч доз вакцины.