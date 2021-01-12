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Posted 12 января 2021, 14:48

Published 12 января 2021, 14:48

Modified 18 сентября 2022, 11:18

Updated 18 сентября 2022, 11:18

В 1,5 раза реже стали болеть коронавирусом в школах в Ростовской области

В 1,5 раза реже стали болеть коронавирусом в школах в Ростовской области

12 января 2021, 14:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев сообщил о резком снижении числа заболевших коронавирусом в дошкольных образовательных организациях и в школах.

По его словам, за праздничные дни число заболевших коронавирусом среди воспитанников детских садов сократилась с 18 до 15 человек, среди персонала с 63 до 48 человек. Среди школьников число инфицированных снизилось с 144 до 100.

«А среди персонала школ вообще в два раза упало со 184 до 81 случая. У нас все условия, чтобы мы обеспечили благополучие в образовательных организациях», — пояснил Ковалев.

Напомним, что на 12 января в Ростовской области заболели 56349 человек, вылечились 46466 пациентов. Жертвами инфекции стали 2242 местных жителя.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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