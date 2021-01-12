В 1,5 раза реже стали болеть коронавирусом в школах в Ростовской области

Posted 12 января 2021, 14:48
Published 12 января 2021, 14:48
Modified 18 сентября 2022, 11:18
Updated 18 сентября 2022, 11:18
По его словам, за праздничные дни число заболевших коронавирусом среди воспитанников детских садов сократилась с 18 до 15 человек, среди персонала с 63 до 48 человек. Среди школьников число инфицированных снизилось с 144 до 100.
«А среди персонала школ вообще в два раза упало со 184 до 81 случая. У нас все условия, чтобы мы обеспечили благополучие в образовательных организациях», — пояснил Ковалев.
Напомним, что на 12 января в Ростовской области заболели 56349 человек, вылечились 46466 пациентов. Жертвами инфекции стали 2242 местных жителя.