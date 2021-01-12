rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В новогодние праздники 90 жителям Ростовской области понадобилась помощь психолога

12 января 2021, 10:19
Фото: donland.ru
В период новогодних каникул в службу психологической поддержки по единому номеру 112 позвонили 90 жителей Ростовской области, сообщили в региональном правительстве.

«Всего зафиксировано 90 обращений данной тематики, причем в шести случаях благодаря работе психолога были предотвращены попытки суицида», — сказано в сообщении.

Всего же диспетчеры «Системы- 112» в новогодние праздники приняли более 120 тысяч вызовов от жителей региона. В большинстве случаев звонившим нужна была консультация специалистов или справка, еще свыше 40 тысяч звонков поступили с вызовом скорой помощи. Кроме того, около трех тысяч жителей области нуждались в помощи полиции, еще 540 — пожарных.

Все вызовы обработали в установленном порядке, более 880 раз на вызовы выезжали спасатели и пожарные.

Читайте также: Десять человек погибли в пожарах в Ростовской области за новогодние каникулы

Материалы по теме
Пострадавших на производстве работников ростовского завода не оставят без помощиБолее 70 млн руб потратят на помощь малоимущим в Ростовской областиЕще 1,3 млн руб направили на помощь пострадавшим от пожаров в Ростовской области
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00