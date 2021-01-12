В новогодние праздники 90 жителям Ростовской области понадобилась помощь психолога

Всего же диспетчеры «Системы- 112» в новогодние праздники приняли более 120 тысяч вызовов от жителей региона. В большинстве случаев звонившим нужна была консультация специалистов или справка, еще свыше 40 тысяч звонков поступили с вызовом скорой помощи. Кроме того, около трех тысяч жителей области нуждались в помощи полиции, еще 540 — пожарных.