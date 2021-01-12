В новогодние праздники 90 жителям Ростовской области понадобилась помощь психолога

«Всего зафиксировано 90 обращений данной тематики, причем в шести случаях благодаря работе психолога были предотвращены попытки суицида», — сказано в сообщении.
Всего же диспетчеры «Системы- 112» в новогодние праздники приняли более 120 тысяч вызовов от жителей региона. В большинстве случаев звонившим нужна была консультация специалистов или справка, еще свыше 40 тысяч звонков поступили с вызовом скорой помощи. Кроме того, около трех тысяч жителей области нуждались в помощи полиции, еще 540 — пожарных.
Все вызовы обработали в установленном порядке, более 880 раз на вызовы выезжали спасатели и пожарные.