Власти Ростова выставили на торги Доходный дом Костина на Чехова

Речь идет о здании Доходного дома Костина, построенном в 1984 году на проспекте Чехова. В 1998 году его признали объектом культурного наследия. На торги были выставлены часть помещений на первом этаже, общая площадь которых составляет 60 квадратных метров.
Начальную стоимость лота определили в размере 3,9 миллиона рублей. Покупателю, согласно условиям договора, предстоит самостоятельно разработать всю необходимую документацию и произвести ремонт всего здания вместе с остальными собственниками, привлекая специалистов, которые будут следить за сохранением объекта культурного наследия.
Завершить ремонт нужно до августа 2023 года. Торги, согласно данным информационного бюллетеня, пройдут 25 января.
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