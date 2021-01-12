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Власти Ростова выставили на торги Доходный дом Костина на Чехова

12 января 2021, 12:31
Фото: Rost.galis/CC BY-SA 4.0 / wikimedia.org
Департамент имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону опубликовал документы о торгах, на которые было выставлено историческое здание в центре города, говорится на сайте горадминистрации.

Речь идет о здании Доходного дома Костина, построенном в 1984 году на проспекте Чехова. В 1998 году его признали объектом культурного наследия. На торги были выставлены часть помещений на первом этаже, общая площадь которых составляет 60 квадратных метров.

Начальную стоимость лота определили в размере 3,9 миллиона рублей. Покупателю, согласно условиям договора, предстоит самостоятельно разработать всю необходимую документацию и произвести ремонт всего здания вместе с остальными собственниками, привлекая специалистов, которые будут следить за сохранением объекта культурного наследия.

Завершить ремонт нужно до августа 2023 года. Торги, согласно данным информационного бюллетеня, пройдут 25 января.

Ранее власти города передали джазовой школе здание бывшего армейского клуба (улица Красноармейская, 97), где до революции располагалась Соборная мечеть.

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