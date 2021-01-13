В Ростовской области грабившего 20 лет РПЦ лжесвященника оштрафовали на пять тысяч

Posted 13 января 2021, 12:05
Published 13 января 2021, 12:05
Modified 18 сентября 2022, 11:18
Updated 18 сентября 2022, 11:18
В слободе Советка в Неклиновском районе 20 лет назад была построена церковь без поддержки и признания Русской православной церкви. Все эти годы самозванный священник незаконно собирал добровольные пожертвования. Церковь должна входить в состав 15 существующих в мире поместных православных церквей (одной из них является РПЦ) и признаваться ими. Иначе, это самозванченская организация — секта, которая маскируется под православную. Выявить правонарушение удалось лишь на днях.
«Самозванный священник привлечен к административной ответственности за нарушение федерального закона „О свободе совести и о религиозных объединениях“, решается вопрос о приостановлении деятельности секты. „Настоятель“ выплатит штраф в размере пяти тысяч рублей, повторное нарушение закона грозит более серьезным наказанием», — сообщил источник.