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Posted 13 января 2021, 12:05

Published 13 января 2021, 12:05

Modified 18 сентября 2022, 11:18

Updated 18 сентября 2022, 11:18

В Ростовской области грабившего 20 лет РПЦ лжесвященника оштрафовали на пять тысяч

В Ростовской области грабившего 20 лет РПЦ лжесвященника оштрафовали на пять тысяч

13 января 2021, 12:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Эксклюзив
Самоправозглашенного настоятеля церкви в Ростовской области Александра Викторовича оштрафовали на пять тысяч рублей, рассказал RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

В слободе Советка в Неклиновском районе 20 лет назад была построена церковь без поддержки и признания Русской православной церкви. Все эти годы самозванный священник незаконно собирал добровольные пожертвования. Церковь должна входить в состав 15 существующих в мире поместных православных церквей (одной из них является РПЦ) и признаваться ими. Иначе, это самозванченская организация — секта, которая маскируется под православную. Выявить правонарушение удалось лишь на днях.

«Самозванный священник привлечен к административной ответственности за нарушение федерального закона „О свободе совести и о религиозных объединениях“, решается вопрос о приостановлении деятельности секты. „Настоятель“ выплатит штраф в размере пяти тысяч рублей, повторное нарушение закона грозит более серьезным наказанием», — сообщил источник.

Ранее ростовчане одобрили новый дорогой внедорожник священника.

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#Эксклюзив#Новости
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