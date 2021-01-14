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Posted 14 января 2021, 14:14

Published 14 января 2021, 14:14

Modified 18 сентября 2022, 11:18

Updated 18 сентября 2022, 11:18

Изменения произошли в процедуре зачисления детей в первый класс в Ростовской области

Изменения произошли в процедуре зачисления детей в первый класс в Ростовской области

14 января 2021, 14:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области изменили сроки приема документов для зачисления первоклассников, сообщили в правительстве региона.

Перемены связаны с приказом Минпросвещения РФ. Об этом рассказал первый замглавы региона Игорь Гуськов.

«Обычно родители начинали писать заявления с февраля. Теперь это необходимо делать с 1 апреля для детей, проживающих на закрепленной территории», — сказано в сообщении.

Для тех, кто не проживает на закрепленной за конкретной школой территории, этот процесс начнется с 6 июля. Преимущество при зачислении имеют дети военных, сотрудников ОВД.

Ранее стало известно, что в 1,5 раза реже стали болеть коронавирусом в школах в Ростовской области.

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