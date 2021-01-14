Изменения произошли в процедуре зачисления детей в первый класс в Ростовской области

Posted 14 января 2021, 14:14
Published 14 января 2021, 14:14
Modified 18 сентября 2022, 11:18
Updated 18 сентября 2022, 11:18
Перемены связаны с приказом Минпросвещения РФ. Об этом рассказал первый замглавы региона Игорь Гуськов.
«Обычно родители начинали писать заявления с февраля. Теперь это необходимо делать с 1 апреля для детей, проживающих на закрепленной территории», — сказано в сообщении.
Для тех, кто не проживает на закрепленной за конкретной школой территории, этот процесс начнется с 6 июля. Преимущество при зачислении имеют дети военных, сотрудников ОВД.