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Posted 14 января 2021, 07:00

Published 14 января 2021, 07:00

Modified 18 сентября 2022, 11:18

Updated 18 сентября 2022, 11:18

Около 20 поездов заметили на границе Украины и Ростовской области

Около 20 поездов заметили на границе Украины и Ростовской области

14 января 2021, 07:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
На границе Ростовской области и Украины наблюдатели увидели 20 железнодорожных составов, сообщает ОБСЕ.

Шум поездов зафиксировали рядом с Гуково, где располагается пропускной пункт. Более 10 составов направлялись в сторону России.

Еще девять поездов двигались на Украину. Что именно перевозили в железнодорожном транспорте, остается загадкой. Разглядеть за деревьями это не удалось.

При этом поезда у границы замечают не впервые. Также стало известно, что приток мигрантов из Украины увеличился в Ростовской области в 2020 году.

До этого дивизию в Ростовской области назвали угрозой для Украины.

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