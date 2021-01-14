Около 20 поездов заметили на границе Украины и Ростовской области

Posted 14 января 2021, 07:00
Published 14 января 2021, 07:00
Modified 18 сентября 2022, 11:18
Updated 18 сентября 2022, 11:18
Шум поездов зафиксировали рядом с Гуково, где располагается пропускной пункт. Более 10 составов направлялись в сторону России.
Еще девять поездов двигались на Украину. Что именно перевозили в железнодорожном транспорте, остается загадкой. Разглядеть за деревьями это не удалось.
При этом поезда у границы замечают не впервые. Также стало известно, что приток мигрантов из Украины увеличился в Ростовской области в 2020 году.