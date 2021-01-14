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Posted 14 января 2021, 14:09

Published 14 января 2021, 14:09

Modified 18 сентября 2022, 11:18

Updated 18 сентября 2022, 11:18

Сотрудник сотового оператора «сливал» данные абонентов за деньги в Ростове

Сотрудник сотового оператора «сливал» данные абонентов за деньги в Ростове

14 января 2021, 14:09
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону вынесли приговор бывшему сотруднику оператора сотовой связи за продажу данных клиентов, сообщили в региональном УФСБ.

С марта по апрель Руслан Лущай 90 раз продал детализацию телефонных переговоров. Их он передал людям из криминальной среды. «Следователи ФСБ России собрали доказательства вины Лущая. Он признал вину и сотрудничал со следствием, что позволило выйти на заказчиков», — сказано в сообщении.

Ленинский районный суд приговорил обвиняемого к штрафу в размере 50 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.

Ранее житель Таганрога перевел незнакомой девушке три миллиона рублей.

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