Сотрудник сотового оператора «сливал» данные абонентов за деньги в Ростове

С марта по апрель Руслан Лущай 90 раз продал детализацию телефонных переговоров. Их он передал людям из криминальной среды. «Следователи ФСБ России собрали доказательства вины Лущая. Он признал вину и сотрудничал со следствием, что позволило выйти на заказчиков», — сказано в сообщении.