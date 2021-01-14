Сотрудник сотового оператора «сливал» данные абонентов за деньги в Ростове

Posted 14 января 2021, 14:09
Published 14 января 2021, 14:09
Modified 18 сентября 2022, 11:18
Updated 18 сентября 2022, 11:18
С марта по апрель Руслан Лущай 90 раз продал детализацию телефонных переговоров. Их он передал людям из криминальной среды. «Следователи ФСБ России собрали доказательства вины Лущая. Он признал вину и сотрудничал со следствием, что позволило выйти на заказчиков», — сказано в сообщении.
Ленинский районный суд приговорил обвиняемого к штрафу в размере 50 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.