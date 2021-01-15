Где в Ростовской области записаться на вакцинацию от коронавируса COVID-19

Масштабная вакцинация жителей Ростовской области от коронавируса COVID-19 начнется ориентировочно с 1 февраля 2021 года. Информация о записи должна появиться на сайте госуслуг. Также с этого периода записаться на вакцинацию можно будет в инфоматах — информационных киосках, установленных в муниципальных поликлиниках Ростова и области.