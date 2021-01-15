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Posted 15 января 2021, 06:08

Published 15 января 2021, 06:08

Modified 18 сентября 2022, 11:18

Updated 18 сентября 2022, 11:18

Где в Ростовской области записаться на вакцинацию от коронавируса COVID-19

Где в Ростовской области записаться на вакцинацию от коронавируса COVID-19

15 января 2021, 06:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
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Эксклюзив
Записаться на вакцинацию от коронавируса COVID-19 жителям Ростовской области можно будет на сайте госуслуг с 1 февраля, сообщили корреспонденту RostovGazeta по телефону федеральной горячей линии оперативного штаба по поддержке населения по коронавирусу.

Масштабная вакцинация жителей Ростовской области от коронавируса COVID-19 начнется ориентировочно с 1 февраля 2021 года. Информация о записи должна появиться на сайте госуслуг. Также с этого периода записаться на вакцинацию можно будет в инфоматах — информационных киосках, установленных в муниципальных поликлиниках Ростова и области.

«Пока в Ростовской области идет вакцинация только медицинских и социальных работников, образовательных учреждений, а с 1 февраля начнут прививать всех желающих. Но официальной информации об этом пока нет, дата названа приблизительно», — подчеркнули по телефону федеральной горячей линии оперативного штаба по поддержке населения по коронавирусу.

Следить за открытием записи на вакцинацию в Оперштабе порекомендовали на сайте госуслуг.

Ранее стало известно, что ростовские врачи опасаются делать прививку от коронавируса.

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