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Posted 19 января 2021, 06:34

Published 19 января 2021, 06:34

Modified 18 сентября 2022, 11:18

Updated 18 сентября 2022, 11:18

Погребальные услуги подорожают в Ростове

Погребальные услуги подорожают в Ростове

19 января 2021, 06:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону планируют изменить стоимость погребальных услуг, следует из документов на сайте городской администрации.

В настоящее время в городе действуют расценки 2016 года, согласно новому проекту, доставка автокатафалком гроба с покойником на Ростовское кладбище вырастет с 953 до 2815 рублей. Такой рост объясняется удаленностью Ростовского кладбища от города, тогда как раньше в расчет брали дорогу до Северного кладбища.

При этом немного снизились цены на гробы, рытье могил для взрослого человека и кремацию. Рытье могилы обойдется в 1257 рублей, гроб в 1955 рублей, кремация 2260 рублей. Детский гроб теперь будет стоить 835,7 рубля, что немного дешевле, чем по старому постановлению, а стоимость рытья детской могилы увеличится с с 1157 до 1330 рублей.

Если у умершего нет родственников и хоронить его некому, то взрослый гроб обойдется властям в 1282,12 рубля, а доставка гроба до кладбища в 3377 рублей. Стоимость рытья могилы и кремации одинаковая и для тех, у кого есть родственники, и для тех, кого хоронит государство.

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#Общество#Новости
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