Погребальные услуги подорожают в Ростове

Если у умершего нет родственников и хоронить его некому, то взрослый гроб обойдется властям в 1282,12 рубля, а доставка гроба до кладбища в 3377 рублей. Стоимость рытья могилы и кремации одинаковая и для тех, у кого есть родственники, и для тех, кого хоронит государство.