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Posted 20 января 2021, 11:39

Published 20 января 2021, 11:39

Modified 18 сентября 2022, 11:18

Updated 18 сентября 2022, 11:18

ДРСУ

Жилые высотки в 32 этажа появятся вместо ДРСУ в центре Ростова

20 января 2021, 11:39
Фото: Медиахолдинг1Mi. ДРСУ
В Ростове-на-Дону выдали разрешение на строительство жилых высоток на Кировском проспекте, информация опубликована на сайте горадминистрации.

Новый жилой комплекс появится по адресу Кировский, 89, где раньше находилось ОАО «ДРСУ», принадлежащее городскому департаменту имущественно-земельных отношений. В 2020 году на предприятии ввели процедуру конкурсного наблюдения, а осенью выставили имущество ДРСУ на торги.

На месте ДРСУ появится четыре жилых многоквартирных дома в 32 этажа и один 17-этажный. Всего в ЖК будет 2926 квартир, а на территории комплекса предусмотрено три автомобильные стоянки.

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