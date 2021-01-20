Жилые высотки в 32 этажа появятся вместо ДРСУ в центре Ростова

Posted 20 января 2021, 11:39
Published 20 января 2021, 11:39
Modified 18 сентября 2022, 11:18
Updated 18 сентября 2022, 11:18
Новый жилой комплекс появится по адресу Кировский, 89, где раньше находилось ОАО «ДРСУ», принадлежащее городскому департаменту имущественно-земельных отношений. В 2020 году на предприятии ввели процедуру конкурсного наблюдения, а осенью выставили имущество ДРСУ на торги.
На месте ДРСУ появится четыре жилых многоквартирных дома в 32 этажа и один 17-этажный. Всего в ЖК будет 2926 квартир, а на территории комплекса предусмотрено три автомобильные стоянки.