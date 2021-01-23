Депутаты в Ростове отказываются прививаться вакциной «Спутник V»

«Слабая агитационная кампания, между тем интернет и СМИ пестрят публикациями, что кому-то после вакцинации стало плохо, а есть и смертельные случаи (факты не проверены, но как правило связывают это именно с вакциной). Кроме того, медики зачастую формально подходят к возможным противопоказаниям и индивидуальной непереносимости у граждан при проведении вакцинации. Ну и самое главное, любая вакцинация должна проходить по принципу добровольности», — прокомментировал Евгений Федяев.
«Еще не вакцинировался, я пока не тороплюсь. Я слушаю рекомендации Всемирной организации здравоохранения. Медики, с которыми я общаюсь, не рекомендуют прививаться. Лет через 50 напишут про это „коронабесие“», — сказал Евгений Бессонов.
Председатель совета Ростовского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин также пока не делал прививку.
«Я бы сделал прививку, если бы у меня была возможность полететь в Иерусалим и там сделать. Я еще тест не проходил на антитела, но если будет вакцинация — придется проходить. Народ умирает и с вакциной, но я задумаюсь», — сказал Александр Кожин.
По состоянию на 23 января коронавирус уже унес жизни 2477 человек в Ростовской области. Доля летальных исходов среди заболевших инфекцией уже достигла 4,08%. В общей сложности в регионе было зарегистрировано 60658 случаев заболевания, из них 50219 (82,7%) закончились выздоровлением пациентов.
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