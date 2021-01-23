Депутаты в Ростове отказываются прививаться вакциной «Спутник V»

«Слабая агитационная кампания, между тем интернет и СМИ пестрят публикациями, что кому-то после вакцинации стало плохо, а есть и смертельные случаи (факты не проверены, но как правило связывают это именно с вакциной). Кроме того, медики зачастую формально подходят к возможным противопоказаниям и индивидуальной непереносимости у граждан при проведении вакцинации. Ну и самое главное, любая вакцинация должна проходить по принципу добровольности», — прокомментировал Евгений Федяев.