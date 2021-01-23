Глава администрации Волгодонска попросил у губернатора деньги на ремонт коллектора

Устранение провала на участке длиной 94 метра завершится до 15 февраля. Одновременно с этим трубопровод очищают от иловых отложений.
Сити-менеджер Виктор Мельников заявил, что из-за высокого износа сетей ремонт отдельных участков не дает результата. В результате появляются новые провалы.
Придется переложить 1,9 километра трубопровода. Всего потребуется 188,5 миллиона рублей, но таких денег в городском бюджете нет.
Мельников попросил губернатора о помощи. Василий Голубев подтвердил готовность направить из резервного фонда необходимые средства.
Отмечается, что все работы могут быть выполнены за семь месяцев. Ранее две детские поликлиники открыли в Таганроге после капремонта.