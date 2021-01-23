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Глава администрации Волгодонска попросил у губернатора деньги на ремонт коллектора

23 января 2021, 14:31
Фото: donland.ru
Глава Ростовской области Василий Голубев в субботу ознакомился с ходом ремонта аварийного канализационного коллектора в Волгодонске, сообщили в правительстве региона.

Устранение провала на участке длиной 94 метра завершится до 15 февраля. Одновременно с этим трубопровод очищают от иловых отложений.

Сити-менеджер Виктор Мельников заявил, что из-за высокого износа сетей ремонт отдельных участков не дает результата. В результате появляются новые провалы.

Придется переложить 1,9 километра трубопровода. Всего потребуется 188,5 миллиона рублей, но таких денег в городском бюджете нет.

Мельников попросил губернатора о помощи. Василий Голубев подтвердил готовность направить из резервного фонда необходимые средства.

Отмечается, что все работы могут быть выполнены за семь месяцев. Ранее две детские поликлиники открыли в Таганроге после капремонта.

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