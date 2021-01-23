Сексом за государственный счет закончилась проверочная закупка МВД в сауне Сальска

Сотрудники полиции подошли к девушке уже тогда, когда она садилась в такси, чтобы ехать домой. Самое большее, что ей грозило, это административное наказание, но появившийся адвокат убедил девушку написать заявление об изнасиловании. В итоге в возбуждении дела об изнасиловании ей отказали, но завели уголовное дело на нее саму. Девушку обвиняют в ложном доносе на сотрудников полиции.