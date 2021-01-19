Резня произошла в гостинице Батайска

Posted 19 января 2021, 12:36
Published 19 января 2021, 12:36
Modified 18 сентября 2022, 11:18
Updated 18 сентября 2022, 11:18
Сотрудники гостиницы в Батайске нажали «тревожную» кнопку, после чего прибыли росгвардейцы. Персонал указал на мужчину, который поссорился с постояльцем и ударил его ножом.
«Прибывшие правоохранители задержали 33-летнего нападавшего. Для дальнейшего разбирательства его передали полицейским», — сказано в сообщении. Отмечается, что пострадавшего доставили в медицинское учреждение. О его состоянии сейчас информации нет.