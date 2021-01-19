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Posted 19 января 2021, 12:36

Published 19 января 2021, 12:36

Modified 18 сентября 2022, 11:18

Updated 18 сентября 2022, 11:18

Резня произошла в гостинице Батайска

Резня произошла в гостинице Батайска

19 января 2021, 12:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области на постояльца одной из гостиниц напали с ножом, сообщает региональное управление Росгвардии.

Сотрудники гостиницы в Батайске нажали «тревожную» кнопку, после чего прибыли росгвардейцы. Персонал указал на мужчину, который поссорился с постояльцем и ударил его ножом.

«Прибывшие правоохранители задержали 33-летнего нападавшего. Для дальнейшего разбирательства его передали полицейским», — сказано в сообщении. Отмечается, что пострадавшего доставили в медицинское учреждение. О его состоянии сейчас информации нет.

Ранее в Ростове задержали мужчину, устроившего резню в «Пятерочке».

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