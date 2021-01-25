Факты заболевания коронавирусом подтвердили в 46 территориях Ростовской области

Пациенты живут в Ростове, Таганроге, Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске. Заболевшие есть в Зерноградском, Обливском, Песчанокопском, Цимлянском районах.
За это время умерли 11 женщин и 6 мужчин, которым было от 42 до 94 лет. Все они имели сопутствующие заболевания.
«Всего в области подтвердили 61432 случая заражения, выздоровели 50952 человека. Жертвами инфекции стали 2505 граждан», — говорится в публикации.
В больницах находятся 2703 заболевших COVID-19. Ранее в Ростовской области запустили «горячую линию» о вакцинации от коронавируса.