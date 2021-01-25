В Ростовской области открыта горячая линия по вакцинации от коронавируса COVID-19

Звонить следует по телефону 8 928-120-39-49, он доступен с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Также информация о вакцинации есть на сайте министерства.
Пройти процедуру могут люди, у которых нет антител к коронавирусу. Перед этим должен пройти осмотр врача, который определит наличие или отсутствие противопоказаний.
«Препарат вводят внутримышечно в два этапа с промежутком в 21 день. После прививки около 30 минут нужно оставаться в медорганизации на случай аллергии», — сказано в сообщении.
Отмечается, что после вакцинации придется носить маску и перчатки. Ранее ростовский инфекционист назвал вакцинацию «экспериментом над людьми».