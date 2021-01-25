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Контейнерные площадки на центральных улицах Ростова завалило мусором

25 января 2021, 17:52
Фото: RostovGazeta
Улица Темерницкая, рядом с общежитием ВГИК
Мусор не вывозят с начала года, пожаловались RostovGazeta жители центральных улиц Ростова.

Жители центральных улиц в Ростове жалуются на погрязшие в мусоре контейнерные площадки. Мусоровоза регионального оператора здесь не видели очень давно.

улица Серафимовича
Фото: RostovGazeta

«И за такую безобразную работу еще и цены подняли в этом году? За что?», - недоумевают ростовчане.

Местные жители отмечают, что с начала 2021 года специализированный транспорт ГК «Чистый город» еще ни разу не вывез отходы из контейнеров.

«И это у нас считается центр города! Что же тогда говорить о спальных районах Ростова», - возмущаются жители улицы Темерницкой.

Фото: улица Темерницкая

Напомним, что сегодня ростовчане пожаловались депутату на неудовлетворительное состояние большинства мусорных площадок в городе, а также на плохую уборку после загрузки в мусоровозы.

Не лучше ситуация и в спальных районах города. На контейнерной площадке Советского района на улице 2-ая Краснодарская продолжает расти огромный несанкционированный свалочный очаг.

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