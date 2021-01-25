Контейнерные площадки на центральных улицах Ростова завалило мусором

Жители центральных улиц в Ростове жалуются на погрязшие в мусоре контейнерные площадки. Мусоровоза регионального оператора здесь не видели очень давно.
«И за такую безобразную работу еще и цены подняли в этом году? За что?», - недоумевают ростовчане.
Местные жители отмечают, что с начала 2021 года специализированный транспорт ГК «Чистый город» еще ни разу не вывез отходы из контейнеров.
«И это у нас считается центр города! Что же тогда говорить о спальных районах Ростова», - возмущаются жители улицы Темерницкой.
Напомним, что сегодня ростовчане пожаловались депутату на неудовлетворительное состояние большинства мусорных площадок в городе, а также на плохую уборку после загрузки в мусоровозы.
Не лучше ситуация и в спальных районах города. На контейнерной площадке Советского района на улице 2-ая Краснодарская продолжает расти огромный несанкционированный свалочный очаг.