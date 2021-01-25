Одним из самых низких в ЮФО стал рост цен в 2020 году в Ростовской области

В ноябре рост потребительских цен в регионе по сравнению с аналогичным периодом 2019-го составил 4,1%. Ниже показатель только в Волгоградской области, все остальные регионы округа показали больший рост.
В частности, в Астраханской области и Краснодарском крае рост потребительских цен составил 4,5%, в Адыгее 4,6%, в Крыму 4,8%, а в Севастополе и Калмыкии 5,2%.
Кроме того, в декабре 2020 года по сравнению с данными декабря 2019 года в регионе на 5,7% подорожали продукты питания, а без учета алкогольных напитков рост составил 8,3%.