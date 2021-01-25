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Сити-менеджер Таганрога привился от коронавируса

25 января 2021, 09:40
Фото: Андрей Лисицкий / facebook.com
вакцинация
Сити-менеджер Таганрога Андрей Лисицкий сделал прививку от коронавируса, он сообщил об этом в своем Facebook.

Лисицкий сделал прививку в пятницу, 22 января. «Сегодня сделал прививку от COVID-19 вакциной Спутник V. Она доступна каждому», — написал глава администрации Таганрога. — «Все мы хотим вернуться к привычной жизни без ограничений. Хотим, как и прежде, собираться с родными и близкими, отдыхать и работать без страха заразиться ковидом. Каждый из нас делает выбор и понимает свою ответственность. Прежде чем что-то принимать или отрицать, необходимо взвесить все „за“ и „против“. Берегите себя и своих близких, будьте здоровы!».

Напомним, что массовая вакцинация от коронавируса в Ростовской области началась 18 января. Записаться на прививку можно по телефону поликлиник или при личном обращении в регистратуру, а также посредством Портала государственных услуг.

Ранее в Ростовской области запустили «горячую линию» о вакцинации от коронавируса.

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