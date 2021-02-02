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Posted 2 февраля 2021, 06:49

Published 2 февраля 2021, 06:49

Modified 18 сентября 2022, 11:21

Updated 18 сентября 2022, 11:21

Центр онкологии загорелся в Ростове, эвакуировали 40 человек

Центр онкологии загорелся в Ростове, эвакуировали 40 человек

2 февраля 2021, 06:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону утром 2 февраля произошел пожар в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании по адресу 14-я линия, 63 получили в 09.13 мск. На место выехала команда спасателей, которые эвакуировали 40 человек медицинского персонала.

Очаг возгорания находился в рентген-кабинете на первом этаже, площадь пожара составила 20 квадратных метров. В 09.18 мск пожар локализовали, в происшествии никто не пострадал. В 9.24 ликвидировали открытое горение.

«Всего в тушении участвовали 32 человека, девять единиц техники, в том числе от МЧС 26 человек, семь машин», — уточнили в МЧС.

Ранее в Ростове загорелась квартира в пятиэтажном доме на улице Проселочной, из многоэтажки пришлось эвакуировать 25 жильцов.

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