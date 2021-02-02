Центр онкологии загорелся в Ростове, эвакуировали 40 человек

Posted 2 февраля 2021, 06:49
Published 2 февраля 2021, 06:49
Modified 18 сентября 2022, 11:21
Updated 18 сентября 2022, 11:21
Сообщение о возгорании по адресу 14-я линия, 63 получили в 09.13 мск. На место выехала команда спасателей, которые эвакуировали 40 человек медицинского персонала.
Очаг возгорания находился в рентген-кабинете на первом этаже, площадь пожара составила 20 квадратных метров. В 09.18 мск пожар локализовали, в происшествии никто не пострадал. В 9.24 ликвидировали открытое горение.
«Всего в тушении участвовали 32 человека, девять единиц техники, в том числе от МЧС 26 человек, семь машин», — уточнили в МЧС.
Ранее в Ростове загорелась квартира в пятиэтажном доме на улице Проселочной, из многоэтажки пришлось эвакуировать 25 жильцов.