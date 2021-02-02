В Азовском районе не подтвердился птичий грипп

О массовой гибели птицы стало известно из местных СМИ после публикаций, в которых говорилось, что на место выехали специалисты Минприроды. Инспекторы обнаружили 15 мертвых грачей и взяли у них пробы.
«После проведения исследований проб павших грачей, обнаруженных в Кагальнике Азовского района, птичий грипп не обнаружен», — прокомментировали в ведомстве.
Возможные причины гибели птиц не сообщаются. При этом местные жители предполагают, что птицы наелись отравленного зерна, а некоторые вспомнили о вышках 5G.