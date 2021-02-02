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В Азовском районе не подтвердился птичий грипп

2 февраля 2021, 10:08
Фото: минприродыро.рф
Птичьего гриппа у павших грачей в Кагальнике Азовского района не обнаружили, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области.

О массовой гибели птицы стало известно из местных СМИ после публикаций, в которых говорилось, что на место выехали специалисты Минприроды. Инспекторы обнаружили 15 мертвых грачей и взяли у них пробы.

«После проведения исследований проб павших грачей, обнаруженных в Кагальнике Азовского района, птичий грипп не обнаружен», — прокомментировали в ведомстве.

Возможные причины гибели птиц не сообщаются. При этом местные жители предполагают, что птицы наелись отравленного зерна, а некоторые вспомнили о вышках 5G.

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