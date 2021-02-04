Молодая девушка в Семикаракорске зарезала новорожденного

Posted 4 февраля 2021, 14:55
Published 4 февраля 2021, 14:55
Modified 18 сентября 2022, 11:23
Updated 18 сентября 2022, 11:23
Происшествие случилось в Семикаракорске 1 февраля. У себя дома 18-летняя девушка родила ребенка, после чего несколько раз ударила ножом. «Младенец скончался от полученных травм. По данному факту завели уголовное дело», — сказано в сообщении.
В данный момент проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося. Если вина подозреваемой будет доказана, то ей грозит до пяти лет колонии.