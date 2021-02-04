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Posted 4 февраля 2021, 14:55

Published 4 февраля 2021, 14:55

Modified 18 сентября 2022, 11:23

Updated 18 сентября 2022, 11:23

Молодая девушка в Семикаракорске зарезала новорожденного

Молодая девушка в Семикаракорске зарезала новорожденного

4 февраля 2021, 14:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области задержали местную жительницу, которая убила своего ребенка, сообщили в региональном УСКР.

Происшествие случилось в Семикаракорске 1 февраля. У себя дома 18-летняя девушка родила ребенка, после чего несколько раз ударила ножом. «Младенец скончался от полученных травм. По данному факту завели уголовное дело», — сказано в сообщении.

В данный момент проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств случившегося. Если вина подозреваемой будет доказана, то ей грозит до пяти лет колонии.

Ранее ростовчанина осудили за убийство тещи и нападение на инвалида.

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