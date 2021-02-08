Коронавирус нанес удар по производству полотенец в Ростовской области

Донское предприятие выпускает четыре из пяти махровых полотенец, производимых в стране, последние десять лет выручка предприятия только увеличивалась и в 2019 году превысила два миллиарда рублей. Автоматизация большинства процессов позволила сократить штат Донецкой мануфактуры втрое, сейчас там работает 1,1 тысячи человек. Основную часть себестоимости производства составляет сырье, на которое в хлопчатобумажных тканях приходится от 45 до 65%.