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Коронавирус нанес удар по производству полотенец в Ростовской области

8 февраля 2021, 10:32
Фото: РБК "Бизнес-новость"
За последние годы на российском рынке натуральных тканей сокращается выпуск шерсти, но растет производство хлопчатобумажного полотна.

При этом сама отрасль сильно уступает по объемам производству тканей синтетических, общий же объем производства текстильной продукции в 2020 году в России вырос до 260 миллиардов рублей.

Согласно данным, приведенным в специальном выпуске программы «Бизнес-вектор», только в 2019 году компании России выпустили 818 миллионов квадратных метров хлопковой ткани. При этом текстильные производства — это чаще всего крупные предприятия с полным циклом выпуска, которые доминируют в своих сегментах, пример — Донецкая мануфактура «Группы Мегаполис» из Ростовской области.

Донское предприятие выпускает четыре из пяти махровых полотенец, производимых в стране, последние десять лет выручка предприятия только увеличивалась и в 2019 году превысила два миллиарда рублей. Автоматизация большинства процессов позволила сократить штат Донецкой мануфактуры втрое, сейчас там работает 1,1 тысячи человек. Основную часть себестоимости производства составляет сырье, на которое в хлопчатобумажных тканях приходится от 45 до 65%.

Фото: РБК

По словам генерального директора «Группы Мегаполис» Александра Грозова, в 2020 году выручка компании незначительно снизилась, но, по прогнозам специалистов, рынок в сегменте в 2021 году восстановится. Более того, в компании уверены, что к концу текущего года их доля на российском рынке увеличится на 5%.

Не стоит забывать, что цена на хлопок сильно зависит от курса валют. «По хлопку мы практически на 100% зависим от зарубежных поставщиков», — рассказал глава ТПП России Сергей Катырин и добавил, что сейчас рассматривают вопрос о взаимовыгодном сотрудничестве с Узбекистаном.

Более дорогостоящий сегмент текстиля — лен, крупнейшим производителем тканей из которого 120 лет назад была Костромская льняная мануфактура. В начале 2020-х годов мануфактуру купила компания «ТДЛ Текстиль», которая сейчас выпускает медицинскую марлю, перевязочные материалы и домашний текстиль.

Фото: РБК

Выручка компании в 2020 году составила около 13 миллиардов рублей. Около 60% льняных тканей отправляют на экспорт, на внутреннем рынке его доля невелика из-за высокой цены на готовые изделия. Для снижения стоимости своей продукции «ТДЛ Текстиль» решила смешивать лен с технической коноплей.

С января 2021 года в России стала обязательной маркировка домашнего текстиля, она распространяется на все изделия кроме шарфов и продукции, изготовленной на заказ. Маркировка должна вывести текстильный рынок из тени, в настоящее время доля контрафактной продукции достигает четверти от объема продаж.

Фото: РБК

Как считают в ТПП РФ, внедрение маркировки необходимо подкрепить правом на поддержку — предприятиям приходится брать кредиты на то, чтобы закупить и внедрить необходимое оборудование.

«Было бы правильно помогать предприятиям, которые это внедряют, хотя бы субсидировать ставки по кредитам, которые они берут», — считает Сергей Катырин и добавляет, что чем больше будет субсидий, тем больше станет российских производителей на рынке.

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