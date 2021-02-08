Коронавирус нанес удар по производству полотенец в Ростовской области

При этом сама отрасль сильно уступает по объемам производству тканей синтетических, общий же объем производства текстильной продукции в 2020 году в России вырос до 260 миллиардов рублей.
Согласно данным, приведенным в специальном выпуске программы «Бизнес-вектор», только в 2019 году компании России выпустили 818 миллионов квадратных метров хлопковой ткани. При этом текстильные производства — это чаще всего крупные предприятия с полным циклом выпуска, которые доминируют в своих сегментах, пример — Донецкая мануфактура «Группы Мегаполис» из Ростовской области.
Донское предприятие выпускает четыре из пяти махровых полотенец, производимых в стране, последние десять лет выручка предприятия только увеличивалась и в 2019 году превысила два миллиарда рублей. Автоматизация большинства процессов позволила сократить штат Донецкой мануфактуры втрое, сейчас там работает 1,1 тысячи человек. Основную часть себестоимости производства составляет сырье, на которое в хлопчатобумажных тканях приходится от 45 до 65%.
По словам генерального директора «Группы Мегаполис» Александра Грозова, в 2020 году выручка компании незначительно снизилась, но, по прогнозам специалистов, рынок в сегменте в 2021 году восстановится. Более того, в компании уверены, что к концу текущего года их доля на российском рынке увеличится на 5%.
Не стоит забывать, что цена на хлопок сильно зависит от курса валют. «По хлопку мы практически на 100% зависим от зарубежных поставщиков», — рассказал глава ТПП России Сергей Катырин и добавил, что сейчас рассматривают вопрос о взаимовыгодном сотрудничестве с Узбекистаном.
Более дорогостоящий сегмент текстиля — лен, крупнейшим производителем тканей из которого 120 лет назад была Костромская льняная мануфактура. В начале 2020-х годов мануфактуру купила компания «ТДЛ Текстиль», которая сейчас выпускает медицинскую марлю, перевязочные материалы и домашний текстиль.
Выручка компании в 2020 году составила около 13 миллиардов рублей. Около 60% льняных тканей отправляют на экспорт, на внутреннем рынке его доля невелика из-за высокой цены на готовые изделия. Для снижения стоимости своей продукции «ТДЛ Текстиль» решила смешивать лен с технической коноплей.
С января 2021 года в России стала обязательной маркировка домашнего текстиля, она распространяется на все изделия кроме шарфов и продукции, изготовленной на заказ. Маркировка должна вывести текстильный рынок из тени, в настоящее время доля контрафактной продукции достигает четверти от объема продаж.
Как считают в ТПП РФ, внедрение маркировки необходимо подкрепить правом на поддержку — предприятиям приходится брать кредиты на то, чтобы закупить и внедрить необходимое оборудование.
«Было бы правильно помогать предприятиям, которые это внедряют, хотя бы субсидировать ставки по кредитам, которые они берут», — считает Сергей Катырин и добавляет, что чем больше будет субсидий, тем больше станет российских производителей на рынке.