Ростовская активистка Шевченко процитировала на суде Басту

В понедельник Шевченко дали последнее слово, в котором она рассказала о своем домашнем аресте. По ее словам, ее два года изучали вдоль и поперек, хотя жила она всегда открыто.
«Мне говорили преследователи, что не они виновны, а «Москва». Но взрослые люди должны брать на себя ответственность. Как в песне Басты — «Я сам не пачкаю руки, я просто помогаю палачу», — заявила Шевченко.
Напомним, что ростовчанку задержали в 2019 году и впервые в РФ завели уголовное дело за сотрудничество с нежелательной организацией. Сама она вину не признает, приговор огласят 18 февраля.