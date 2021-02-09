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Ростовская активистка Шевченко процитировала на суде Басту

9 февраля 2021, 04:48
Фото: соцсети
Оказавшаяся под следствием активистка Анастасия Шевченко из Ростова-на-Дону во время суда процитировала строчку из песни рэпера Баста.

В понедельник Шевченко дали последнее слово, в котором она рассказала о своем домашнем аресте. По ее словам, ее два года изучали вдоль и поперек, хотя жила она всегда открыто.

«Мне говорили преследователи, что не они виновны, а «Москва». Но взрослые люди должны брать на себя ответственность. Как в песне Басты — «Я сам не пачкаю руки, я просто помогаю палачу», — заявила Шевченко.

Напомним, что ростовчанку задержали в 2019 году и впервые в РФ завели уголовное дело за сотрудничество с нежелательной организацией. Сама она вину не признает, приговор огласят 18 февраля.

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