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Стали известно подробности претензий Счетной палаты к Минприроды Ростовской области

9 февраля 2021, 19:05
Фото: pixabay
Минприроды Ростовской области заподозрили в нецелевой трате денег во время реализации проекта по реабилитации реки Темерник, сообщает Donday.

Сами работы проводили в течение двух лет с 2015 года. Претензии к министерству появились у Счетной палаты.

Говорится, что мероприятия по уничтожению в иле зародышей возбудителей опасных болезней нельзя было оплачивать за счет одной из федеральных программ. Дело в том, что работы относятся к категории «обращение с отходами». Всего же на них потратили почти 7 миллионов рублей.

Счетная палата считает, что это является нецелевым использованием денег. Ранее нецелевое использование бюджета при благоустройстве парка выявили в Новочеркасске.

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