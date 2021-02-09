Стали известно подробности претензий Счетной палаты к Минприроды Ростовской области

Говорится, что мероприятия по уничтожению в иле зародышей возбудителей опасных болезней нельзя было оплачивать за счет одной из федеральных программ. Дело в том, что работы относятся к категории «обращение с отходами». Всего же на них потратили почти 7 миллионов рублей.