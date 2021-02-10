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Естественная убыль населения Ростовской области превысила 18 тыс человек в 2020 году

10 февраля 2021, 08:22
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области показатель естественной убыли населения в 2020 году составил 18094 человека, следует из данных, предоставленных Росстатом.

Всего в регионе за 12 месяцев по разным причинам умерли 64238 человек, что на 15% больше, чем в 2019 году. При этом рождаемость в области снизилась на 3,4% и составила по итогам года 36485 младенцев.

Таким образом, в Ростовской области была зафиксирована самая высокая естественная убыль населения в Южном федеральном округе. На втором месте оказалась Волгоградская область с показателем 11758 человек, а на третьем — Астраханская область, где разница между родившимися и ушедшими составила 8647 жителей.

Всего в ЮФО в 2020 году родились 156577 детей, а скончались 243668 человек. Естественная убыль населения составила 688729 жителей.

Ранее стало известно о рекордном показателе смертности населения в Ростовской области в декабре.

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#Новости#Общество
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