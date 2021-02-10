Естественная убыль населения Ростовской области превысила 18 тыс человек в 2020 году

Всего в регионе за 12 месяцев по разным причинам умерли 64238 человек, что на 15% больше, чем в 2019 году. При этом рождаемость в области снизилась на 3,4% и составила по итогам года 36485 младенцев.
Таким образом, в Ростовской области была зафиксирована самая высокая естественная убыль населения в Южном федеральном округе. На втором месте оказалась Волгоградская область с показателем 11758 человек, а на третьем — Астраханская область, где разница между родившимися и ушедшими составила 8647 жителей.
Всего в ЮФО в 2020 году родились 156577 детей, а скончались 243668 человек. Естественная убыль населения составила 688729 жителей.