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Posted 17 февраля 2021, 13:43

Published 17 февраля 2021, 13:43

Modified 18 сентября 2022, 11:26

Updated 18 сентября 2022, 11:26

Серию бракованных таблеток от кашля обнаружили в аптеках Ростовской области

Серию бракованных таблеток от кашля обнаружили в аптеках Ростовской области

17 февраля 2021, 13:43
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Выборочный контроль качества лекарств аптеках Ростовской области позволил выявить бракованные таблетки от кашля, сообщили в региональном Росздравнадзоре.

Сотрудники территориального органа Росздравнадзора изъяли в аптеках образцы лекарств, в итоге оказалось, что партия Мукалтина производства ОАО «Уралбиофарм» в фасовке по десять таблеток по 50 миллиграммов являются бракованными. Таблетки не соответствуют установленным требованиям по показателю «Распадаемость».

Отмечается, что указанную партию таблеток от кашля изъяли из торгового оборота.

Ранее в России обнаружили 1,5 миллиона машин с бракованной системой безопасности.

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