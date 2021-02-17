Серию бракованных таблеток от кашля обнаружили в аптеках Ростовской области

Posted 17 февраля 2021, 13:43
Published 17 февраля 2021, 13:43
Modified 18 сентября 2022, 11:26
Updated 18 сентября 2022, 11:26
Сотрудники территориального органа Росздравнадзора изъяли в аптеках образцы лекарств, в итоге оказалось, что партия Мукалтина производства ОАО «Уралбиофарм» в фасовке по десять таблеток по 50 миллиграммов являются бракованными. Таблетки не соответствуют установленным требованиям по показателю «Распадаемость».
Отмечается, что указанную партию таблеток от кашля изъяли из торгового оборота.