Серию бракованных таблеток от кашля обнаружили в аптеках Ростовской области

Сотрудники территориального органа Росздравнадзора изъяли в аптеках образцы лекарств, в итоге оказалось, что партия Мукалтина производства ОАО «Уралбиофарм» в фасовке по десять таблеток по 50 миллиграммов являются бракованными. Таблетки не соответствуют установленным требованиям по показателю «Распадаемость».