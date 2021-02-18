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Posted 18 февраля 2021, 09:02

Published 18 февраля 2021, 09:02

Modified 18 сентября 2022, 11:26

Updated 18 сентября 2022, 11:26

Еще 21 пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Ростовской области

Еще 21 пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Ростовской области

18 февраля 2021, 09:02
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области от последствий коронавируса и его осложнений умерли еще 21 человек, говорится в сообщении регионального правительства.

На 18 февраля от инфекции скончались 10 женщин от 43 лет до 91 года и 11 мужчин от 62 до 84 лет. У всех имелись хронические заболевания, которые сказались на течении инфекции и стали причиной летального исхода.

Всего в числе жертв коронавируса оказались 2994 местных жителя. Смертность среди инфицированных превышает в регионе 4,2%.

Всего в регионе было зарегистрировано 70006 случаев заражения коронавирусом, за сутки - инфекцию выявили у 323 местных жителей. Выздоровели 60193 человека, из них за 24 часа переболевшими признали 348 пациентов.

Ранее стало известно, что только у 10 ростовчан из тех, кто сделал прививки от коронавируса, проявились побочные действия препарата.

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