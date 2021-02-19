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Posted 19 февраля 2021, 08:22

Published 19 февраля 2021, 08:22

Modified 18 сентября 2022, 11:26

Updated 18 сентября 2022, 11:26

Более трех тысяч человек умерли от коронавируса в Ростовской области

Более трех тысяч человек умерли от коронавируса в Ростовской области

19 февраля 2021, 08:22
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
По состоянию на 19 февраля жертвами коронавирусной инфекции стали 3017 жителей Ростовской области, сообщили в региональном правительстве.

За последние стуки в области от коронавируса умерли еще семеро мужчин и 16 женщин возрастом от 40 до 89 лет, у всех течение инфекции осложнили имеющиеся хронические заболевания.

За последние стуки в регине выявили 320 новых случаев ковида, общее число заразившихся достигло 70326 человек. Больше всего новых заболевших в Ростове и Батайске, также более чем по десять случаев выявили в Таганроге и Новочеркасске.

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#Общество#Коронавирус#Новости
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