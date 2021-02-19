Более трех тысяч человек умерли от коронавируса в Ростовской области

Posted 19 февраля 2021, 08:22
Published 19 февраля 2021, 08:22
Modified 18 сентября 2022, 11:26
Updated 18 сентября 2022, 11:26
За последние стуки в области от коронавируса умерли еще семеро мужчин и 16 женщин возрастом от 40 до 89 лет, у всех течение инфекции осложнили имеющиеся хронические заболевания.
За последние стуки в регине выявили 320 новых случаев ковида, общее число заразившихся достигло 70326 человек. Больше всего новых заболевших в Ростове и Батайске, также более чем по десять случаев выявили в Таганроге и Новочеркасске.