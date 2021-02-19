В Ростовской области COVID-19 подтвердили у 320 человек за сутки

Posted 19 февраля 2021, 08:37
Published 19 февраля 2021, 08:37
Modified 18 сентября 2022, 11:26
Updated 18 сентября 2022, 11:26
Медики за это время вылечили 349 пациентов, скончались 23 человека с подтвержденным коронавирусом. Это 16 женщин и семеро мужчин в возрасте от 40 до 89 лет.
Новые случаи были зарегистрированы в 42 городах и районах, в том числе Ростове, Гуково и Новошахтинске. В ковидных госпиталях заняты 1796 мест. «За все время заразились 70326 человек, вылечились 60542 пациента. Скончались 1796 зараженных», — говорится в публикации.