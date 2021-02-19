rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 февраля 2021, 08:37

Published 19 февраля 2021, 08:37

Modified 18 сентября 2022, 11:26

Updated 18 сентября 2022, 11:26

В Ростовской области COVID-19 подтвердили у 320 человек за сутки

В Ростовской области COVID-19 подтвердили у 320 человек за сутки

19 февраля 2021, 08:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области за последние сутки не удалось избежать заражения коронавирусом 320 местным жителям, сообщили в правительстве региона.

Медики за это время вылечили 349 пациентов, скончались 23 человека с подтвержденным коронавирусом. Это 16 женщин и семеро мужчин в возрасте от 40 до 89 лет.

Новые случаи были зарегистрированы в 42 городах и районах, в том числе Ростове, Гуково и Новошахтинске. В ковидных госпиталях заняты 1796 мест. «За все время заразились 70326 человек, вылечились 60542 пациента. Скончались 1796 зараженных», — говорится в публикации.

Напомним, что в Ростовской области привитые врачи вновь заразились коронавирусом.

Материалы по теме
Первый мобильный пункт вакцинации от коронавируса открыли в РостовеБолее трех тысяч человек умерли от коронавируса в Ростовской области
#Общество#Коронавирус#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика