Ростовский водоканал честно рассказал, откуда взялся запах у воды

Posted 3 марта 2021, 11:27
Published 3 марта 2021, 11:27
Modified 18 сентября 2022, 11:29
Updated 18 сентября 2022, 11:29
«Мы считаем, что необходимо рассказать все подробно и честно», — заявили представители организации в официальном аккаунте в соцсети.
Источник воды в городе — река Дон, это единственный водоем, снабжающий Ростов. Длительное маловодье и высокая антропогенная нагрузка отрицательно влияет на качество воды в реке, если раньше запах у водопроводной воды появлялся только летом, то в этом году горожане начали жаловаться на запах рыбы уже в феврале.
Главная проблема в том, что способы очистки воды подбирают индивидуально в зависимости от источника и когда строили очистные Ростова, вопроса о ликвидации неприятного запаха не стояло. В настоящее время водоканал модернизирует очистные объекты и способы очистки.
«Жидкий агрессивный хлор заменили экологически безопасным гипохлоритом натрия, ввели дополнительно обеззараживание ультрафиолетом. На подходе — установка по углеванию для нейтрализации запаха», — сообщили в организации.
При этом на обвинения в том, что власти упустили момент, когда можно было предотвратить проблему, в водоканале ответили, что заранее предугадать, с какой проблемой столкнешься, невозможно.