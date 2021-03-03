rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 3 марта 2021, 11:27

Published 3 марта 2021, 11:27

Modified 18 сентября 2022, 11:29

Updated 18 сентября 2022, 11:29

Ростовский водоканал честно рассказал, откуда взялся запах у воды

3 марта 2021, 11:27
Проблема неприятного запаха у водопроводной воды в Ростове-на-Дону появилась в 2013 году, сообщил городской водоканал.

«Мы считаем, что необходимо рассказать все подробно и честно», — заявили представители организации в официальном аккаунте в соцсети.

Источник воды в городе — река Дон, это единственный водоем, снабжающий Ростов. Длительное маловодье и высокая антропогенная нагрузка отрицательно влияет на качество воды в реке, если раньше запах у водопроводной воды появлялся только летом, то в этом году горожане начали жаловаться на запах рыбы уже в феврале.

Главная проблема в том, что способы очистки воды подбирают индивидуально в зависимости от источника и когда строили очистные Ростова, вопроса о ликвидации неприятного запаха не стояло. В настоящее время водоканал модернизирует очистные объекты и способы очистки.

«Жидкий агрессивный хлор заменили экологически безопасным гипохлоритом натрия, ввели дополнительно обеззараживание ультрафиолетом. На подходе — установка по углеванию для нейтрализации запаха», — сообщили в организации.

При этом на обвинения в том, что власти упустили момент, когда можно было предотвратить проблему, в водоканале ответили, что заранее предугадать, с какой проблемой столкнешься, невозможно.

Материалы по теме
Сменить реку, чтобы избавить воду от запаха рыбы, предложил ростовский водоканалДо конца года в Ростове может пахнуть рыбой в воде из-под кранаЖдать еще год: качественной водой село в Ростовской области обеспечат в 2022 году
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика