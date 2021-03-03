Ростовский водоканал честно рассказал, откуда взялся запах у воды

Источник воды в городе — река Дон, это единственный водоем, снабжающий Ростов. Длительное маловодье и высокая антропогенная нагрузка отрицательно влияет на качество воды в реке, если раньше запах у водопроводной воды появлялся только летом, то в этом году горожане начали жаловаться на запах рыбы уже в феврале.