Ростовчанин попал в ДТП на угнанной машине и вернул автомобиль владельцу

Posted 10 марта 2021, 10:53
Published 10 марта 2021, 10:53
Modified 18 сентября 2022, 11:32
Updated 18 сентября 2022, 11:32
В полицию обратился житель Миллеровского района и заявил, что оставил заведенную машину Audi A6 возле кафе. Когда он вернулся, то увидел на ней повреждения.
Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели мужчину, который угнал транспорт. Оказалось, что 24-летний парень решил покататься на иномарке и врезался в столб, после чего вернул машину на место.
По факту угона завели уголовное дело, максимальное наказание составляет пять лет колонии. Ранее житель Ростовской области сжег машину, в которой кончился бензин.