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Posted 10 марта 2021, 10:53

Published 10 марта 2021, 10:53

Modified 18 сентября 2022, 11:32

Updated 18 сентября 2022, 11:32

ДТП

Ростовчанин попал в ДТП на угнанной машине и вернул автомобиль владельцу

10 марта 2021, 10:53
Фото: Медиахолдинг1Mi. ДТП
В Ростовской области мужчина угнал автомобиль, попал в автоаварию и вернул его владельцу, сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Миллеровского района и заявил, что оставил заведенную машину Audi A6 возле кафе. Когда он вернулся, то увидел на ней повреждения.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели мужчину, который угнал транспорт. Оказалось, что 24-летний парень решил покататься на иномарке и врезался в столб, после чего вернул машину на место.

По факту угона завели уголовное дело, максимальное наказание составляет пять лет колонии. Ранее житель Ростовской области сжег машину, в которой кончился бензин.

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