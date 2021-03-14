Катастрофой назвала ветеринар то, что происходит в «Живом уголке» в Ростове

«Впечатление от состояния здоровья и содержания животных удручающие. Большой поток людей. После контакта с людьми животные забиваются в угол и не движутся. При мне дети брали на руки цыплят, утят. Но они не умеют обращаться с животными, заламывали им крылышки. Вольер для коз настолько мал, что они могут в нем только стоять. Козы с огромными животами, потому что их кормят беспрестанно», — сообщает Наталья Оськина.