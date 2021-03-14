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Катастрофой назвала ветеринар то, что происходит в «Живом уголке» в Ростове

14 марта 2021, 16:28
Фото: Наталья Оськина
Ветеринар оценила состояние животных в заведении «Живой уголок» на Театральной площади в Ростове и сказала, что это катастрофа, сообщает RostovGazeta депутат Ростовской-на-Дону Гордумы от КПРФ Наталья Оськина.

Сегодня комиссия в лице зоозащитников-волонтеров, ветеринарного врача и депутата Натальи Оськиной посетили выставку животных под названием «Живой уголок» в парке Революции на Театральной площади в Ростове.

«Впечатление от состояния здоровья и содержания животных удручающие. Большой поток людей. После контакта с людьми животные забиваются в угол и не движутся. При мне дети брали на руки цыплят, утят. Но они не умеют обращаться с животными, заламывали им крылышки. Вольер для коз настолько мал, что они могут в нем только стоять. Козы с огромными животами, потому что их кормят беспрестанно», — сообщает Наталья Оськина.

Она рассказывает, что у поросенка на морде большая рана-царапина. Волосяной покров покрыт коркой, а из носа сочится жидкость.

«Наш ветеринар сказала, что это явные признаки заболевания. Поросенку необходимо обследование и оказание ветеринарной помощи. Правда, из-за того, что люди подняли скандал, поросенка убрали в отдельный вольер, и с людьми он сейчас не контактирует», — добавляет Оськина.

Зоозащитники предложили взять поросенка на поруки, на лечение в ветеринарной клинике, под роспись депутата. Но им объяснили, что животные предписаны к государственной ветклинике, есть свой ветеринар. Однако продемонстрировать зоозащитникам ветеринарный паспорт, результаты обследования, анализы и заключение, управляющий «Живого уголка» не смог, сообщив, что документы на поросенка находятся в ветеринарной клинике. Хотя на других животных документы оказались в наличии.

«Я хочу на законном основании разобраться, кто прав, а кто нет. Верны ли наши умозаключения, правомерны ли наши требования. Я подала депутатский запрос на проведение проверки в прокуратуру города и области, в Роспотребнадзор и в отдел ветеринарного контроля Россельхознадзора», — сообщает Наталья Оськина.

Вчера волонтеры-зоозащитники подняли тревогу, увидев, что животные содержатся здесь в ненадлежащих условиях.

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