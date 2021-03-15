Подрядчик благоустройства Зеленого острова в Ростове сорвал сроки контракта

Контракт на проведение работ был заключен с таганрогским ООО «Орис», завершить их необходимо было до 10 октября 2020 года, но затем срок перенесли на 1 ноября. Тем не менее, до сих пор работы еще не завершены.
По словам главы Пролетарского района Егора Долматова, который выступил на совещании по вопросам благоустройства в городской администрации Ростова, на начало марта подрядной организацией еще не было освоено 16 миллионов рублей. Он добавил, что работы продолжатся при наступлении благоприятных метеоусловий.
Напомним, что стоимость проекта превысила 45 миллионов рублей. Работы начались еще в августе 2020 года. Также известно, что подрядчик высадил на Зеленом острове саженцы деревьев первого класса, а не третьего класса, как было указано в контракте. Теперь ему предстоит их заменить.