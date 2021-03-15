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Подрядчик благоустройства Зеленого острова в Ростове сорвал сроки контракта

15 марта 2021, 09:37
Фото: rostov-gorod.ru
Выигравшая контракт на благоустройство Зеленого острова компания не выполнила работы в условленный срок, пишет РБК-Ростов.

Контракт на проведение работ был заключен с таганрогским ООО «Орис», завершить их необходимо было до 10 октября 2020 года, но затем срок перенесли на 1 ноября. Тем не менее, до сих пор работы еще не завершены.

По словам главы Пролетарского района Егора Долматова, который выступил на совещании по вопросам благоустройства в городской администрации Ростова, на начало марта подрядной организацией еще не было освоено 16 миллионов рублей. Он добавил, что работы продолжатся при наступлении благоприятных метеоусловий.

Проект благоустройства Зелёного острова
Фото: rostov-gorod.ru

Напомним, что стоимость проекта превысила 45 миллионов рублей. Работы начались еще в августе 2020 года. Также известно, что подрядчик высадил на Зеленом острове саженцы деревьев первого класса, а не третьего класса, как было указано в контракте. Теперь ему предстоит их заменить.

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