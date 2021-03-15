Ростовский депутат раскритиковала законопроект об эвтаназии бездомных животных

Депутат сообщает, что законопроект о том, чтобы снять запрет на умерщвление бездомных животных и зафиксировать их обязательный отлов независимо от проведенной стерилизации, внесен на рассмотрение зампредом думского комитета по бюджету и налогам Надеждой Максимовой, депутатами Галиной Данчиковой и Мариной Беспаловой.
«Этот законопроект пытаются принять с помощью регионов, куда и отправят его на обсуждение. Но давайте будем откровенны. Данное законотворчество призвано организовать умерщвление совершенно здоровых животных. И это вместо того, чтобы грамотно заниматься проблемой безнадзорных животных, построить эффективную систему, такую, как в Европе, Германии, Дании», — сообщает Наталья Оськина.
Она добавляет, что раньше на отлов и прививочные материалы был тендер, но не было зоозащиты, частных приютов и тщательного контроля финансов.
«Последнее время появилась зоозащита, а у общественных инспекторов — удостоверения. Вот они и стали совать нос во все эти тендеры, которые выигрываются с серьезным демпингом. В результате для доказательства проделанной работы, животных стали чипировать, — поясняет Оськина. — А не надевать чип нельзя, поскольку тогда не отличить чипированных животных. Но авторы законопроекта посчитали, что такой порядок регулирования численности бездомных животных неэффективен. Они предложили эвтаназию, стерев тем самым все усилия, которые наши зоозащитники и здравомыслящие люди приложили к тому, чтобы привезти в цивилизованную среду общение людей и животных».