Ростовский депутат раскритиковала законопроект об эвтаназии бездомных животных

«Последнее время появилась зоозащита, а у общественных инспекторов — удостоверения. Вот они и стали совать нос во все эти тендеры, которые выигрываются с серьезным демпингом. В результате для доказательства проделанной работы, животных стали чипировать, — поясняет Оськина. — А не надевать чип нельзя, поскольку тогда не отличить чипированных животных. Но авторы законопроекта посчитали, что такой порядок регулирования численности бездомных животных неэффективен. Они предложили эвтаназию, стерев тем самым все усилия, которые наши зоозащитники и здравомыслящие люди приложили к тому, чтобы привезти в цивилизованную среду общение людей и животных».