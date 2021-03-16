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Вид коронавируса, похожий на британский штамм, выявили в Ростовской области

16 марта 2021, 14:29
Фото: freepik.com
У двух жителей Ростовской области выявили инфекцию, похожую на британский штамм коронавируса, сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев в ходе заседания оперативного штаба.

По его словам, у одного жителя города Шахты и одного жителя Таганрога был выявлен штамм коронавируса, похожий на британский. При этом заболевшие не выезжали за границу.

Глава регионального Роспотребнадзора отметил, что на территории Ростовской области может циркулировать уже изменившийся вирус, похожий на британский штамм. Однако исследование подтвердило, что мутации коронавируса не несут никакого утяжеления.

На 16 марта в Ростовской области было зарегистрировано 77225 случаев заболевания коронавирусом, 68564 пациента выздоровели, а умерли 3320 местных жителей.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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