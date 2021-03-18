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Posted 18 марта 2021, 11:11

Published 18 марта 2021, 11:11

Modified 18 сентября 2022, 11:32

Updated 18 сентября 2022, 11:32

Проект охранной зоны погубит исторический центр Ростова — эксперт

Проект охранной зоны погубит исторический центр Ростова — эксперт

18 марта 2021, 11:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Эксклюзив
Проект объединенной охранной зоны для исторической части Ростова-на-Дону, который чиновники планируют принять летом, погубит центр города, прокомментировал RostovGazeta председатель совета Ростовского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин.

«Будет создана рабочая группа для очередного обсуждения этого вопроса. Это является не проектом охранной зоны, а регламентом новым для застройки. Проект охранной зоны предполагает, что сохраняется что-то слева и справа. Если бы можно было „тихо“ это все провести, они бы это сделали. А так как не получилось, придется собрать рабочую группу и выслушать нас. А мы пойдем „во все оружии“. В рабочую группу входят 11 человек, девять из них — чиновники. Немногие вопросы падают под публичные обсуждения, протоколы редко выставляют на всеобщее обозрение. Мы повторим, что нужно внести коррективы, нужно сохранять фоновую застройку. Это безумие — строить десятиэтажные дома в старой части города, все это приведет к уничтожению центра. Все сделано в интересах людей, которые строят», — считает Кожин.

Эксперты полагают, что проект не призван защитить объекты культурного наследия. Напротив, с принятием проекта в исторической части Ростова-на-Дону разрешат возводить 10-этажные дома. Если сейчас в радиусе 100 метров от объектов культурного наследия действует запрет на капитальное строение, то «Проект объединенной охранной зоны» ограничения на многоэтажную застройку снимает.

Из опубликованного акта известно, что в историческом центре Ростова-на-Дону и Нахичевани — в «границах объединенной зоны охраны» — расположены 446 ценных объектов (13 — культурного наследия федерального значения, 316 — регионального и 117 выявленных объектов культурного наследия). В документе, где 265 страниц, можно увидеть, как «мелким шрифтом» чиновники разрешают строительство в этой зоне зданий от пяти до 10 этажей.

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#Общество#Эксклюзив#Новости
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