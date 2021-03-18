Проект охранной зоны погубит исторический центр Ростова — эксперт

«Будет создана рабочая группа для очередного обсуждения этого вопроса. Это является не проектом охранной зоны, а регламентом новым для застройки. Проект охранной зоны предполагает, что сохраняется что-то слева и справа. Если бы можно было „тихо“ это все провести, они бы это сделали. А так как не получилось, придется собрать рабочую группу и выслушать нас. А мы пойдем „во все оружии“. В рабочую группу входят 11 человек, девять из них — чиновники. Немногие вопросы падают под публичные обсуждения, протоколы редко выставляют на всеобщее обозрение. Мы повторим, что нужно внести коррективы, нужно сохранять фоновую застройку. Это безумие — строить десятиэтажные дома в старой части города, все это приведет к уничтожению центра. Все сделано в интересах людей, которые строят», — считает Кожин.