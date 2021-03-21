rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 марта 2021, 19:43

Published 21 марта 2021, 19:43

Modified 18 сентября 2022, 11:35

Updated 18 сентября 2022, 11:35

Работу мусорного оператора раскритиковал замглавы Белокалитвинского района

21 марта 2021, 19:43
В Ростовской области заместитель главы администрации Белокалитвинского района Олег Каюдин раскритиковал работу оператора «Экострой-Дон», сообщает портал «Перекресток».

Напомним, что компания была выбрана для Красносулинского МЭОКа. Ей предстояло сохранить действующую систему вывоза отходов. При этом власти хотели сохранить прошлого оператора — компанию «Алмаз». Но нового регоператора выбрали по результатам конкурса.

«С новой компанией ситуация с мусором стала хуже. Два года назад была выбрана территория для создания мусороперегрузочной станции, но реализацию проекта не начали», — сказано в сообщении.

Отмечается, что траты на ремонт мусорных площадок перешли к муниципалитету. Каюдин уточнил, что у «Экострой-Дона» существует нехватка мусоровозов, поэтому приходится нанимать грузовики.

Чиновник уточнил, что компания оказалась не готова к работе. Ранее свалку у реки Маныч устроили рыбаки в Ростовской области.

Материалы по теме
Как ликвидировать стихийные свалки в Ростовской области придумали активистыВ мусорную свалку превратили ростовчане недостроенный переход на Шолохова
#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика