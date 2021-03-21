Работу мусорного оператора раскритиковал замглавы Белокалитвинского района

Posted 21 марта 2021, 19:43
Published 21 марта 2021, 19:43
Modified 18 сентября 2022, 11:35
Updated 18 сентября 2022, 11:35
Напомним, что компания была выбрана для Красносулинского МЭОКа. Ей предстояло сохранить действующую систему вывоза отходов. При этом власти хотели сохранить прошлого оператора — компанию «Алмаз». Но нового регоператора выбрали по результатам конкурса.
«С новой компанией ситуация с мусором стала хуже. Два года назад была выбрана территория для создания мусороперегрузочной станции, но реализацию проекта не начали», — сказано в сообщении.
Отмечается, что траты на ремонт мусорных площадок перешли к муниципалитету. Каюдин уточнил, что у «Экострой-Дона» существует нехватка мусоровозов, поэтому приходится нанимать грузовики.
Чиновник уточнил, что компания оказалась не готова к работе. Ранее свалку у реки Маныч устроили рыбаки в Ростовской области.