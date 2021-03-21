В Аксае задержали мигрантов, которые молчали о друге-террористе

Posted 21 марта 2021, 15:35
Published 21 марта 2021, 15:35
Modified 18 сентября 2022, 11:35
Updated 18 сентября 2022, 11:35
Подозреваемые прибыли из Таджикистана, сейчас им 29 и 34 года. Выяснилось, что их знакомый уехал воевать в Сирию на стороне боевиков.
Преступник вступил в ряды запрещенной в России группировки ИГ. Это произошло в 2017 году.
«Двое его знакомых знали об этом, но ничего не стали говорить правоохранителям. Спецслужбы вычислили окружение боевика и все обстоятельства случившегося», — сказано в сообщении.
Отмечается, что фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до года колонии.