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Posted 21 марта 2021, 15:35

Published 21 марта 2021, 15:35

Modified 18 сентября 2022, 11:35

Updated 18 сентября 2022, 11:35

В Аксае задержали мигрантов, которые молчали о друге-террористе

21 марта 2021, 15:35
В Ростовской области завели уголовное дело в отношении двух иностранцев, которые скрывали информацию о друге-боевике, сообщает Telegram-канал «Че по Ростову».

Подозреваемые прибыли из Таджикистана, сейчас им 29 и 34 года. Выяснилось, что их знакомый уехал воевать в Сирию на стороне боевиков.

Преступник вступил в ряды запрещенной в России группировки ИГ. Это произошло в 2017 году.

«Двое его знакомых знали об этом, но ничего не стали говорить правоохранителям. Спецслужбы вычислили окружение боевика и все обстоятельства случившегося», — сказано в сообщении.

Отмечается, что фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до года колонии.

Напомним, что в Ростове выросло число террористических преступлений.

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