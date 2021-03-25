Голубев раскритиковал профилактическую работу против пожаров в Ростовской области

Глава региона подчеркнул, что за профилактику лесных пожаров главы территорий будут отвечать лично, а противопожарные меры должны находиться на постоянном контроле. Главам муниципалитетов была дана одна неделя на проверку готовности личного состава, технической оснащенности и наличие средств для оперативного реагирования в случае возгорания.