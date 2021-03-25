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Posted 25 марта 2021, 07:13

Published 25 марта 2021, 07:13

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Голубев раскритиковал профилактическую работу против пожаров в Ростовской области

25 марта 2021, 07:13
Губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал активизировать профилактическую противопожарную деятельность во всех городах и районах, говорится в сообщении регионального правительства.

Глава региона подчеркнул, что за профилактику лесных пожаров главы территорий будут отвечать лично, а противопожарные меры должны находиться на постоянном контроле. Главам муниципалитетов была дана одна неделя на проверку готовности личного состава, технической оснащенности и наличие средств для оперативного реагирования в случае возгорания.

По словам Василия Голубева, в 2020 году из-за невнимательного отношения к своевременной противопожарной подготовке в территориях, отсутствия эффективных предупредительных мер в регионе произошло несколько крупных пожаров. Так, в Тарасовском районе сгорело 1,6 тысячи гектаров леса.

Ранее из горящей пятиэтажки в Ростове эвакуировали 26 человек.

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