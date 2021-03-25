Голубев раскритиковал профилактическую работу против пожаров в Ростовской области

Posted 25 марта 2021, 07:13
Published 25 марта 2021, 07:13
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Глава региона подчеркнул, что за профилактику лесных пожаров главы территорий будут отвечать лично, а противопожарные меры должны находиться на постоянном контроле. Главам муниципалитетов была дана одна неделя на проверку готовности личного состава, технической оснащенности и наличие средств для оперативного реагирования в случае возгорания.
По словам Василия Голубева, в 2020 году из-за невнимательного отношения к своевременной противопожарной подготовке в территориях, отсутствия эффективных предупредительных мер в регионе произошло несколько крупных пожаров. Так, в Тарасовском районе сгорело 1,6 тысячи гектаров леса.