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Posted 3 апреля 2021, 06:25

Published 3 апреля 2021, 06:25

Modified 18 сентября 2022, 11:38

Updated 18 сентября 2022, 11:38

Умер легендарный футболист Афонин, выступавший за ростовский СКА в СССР

3 апреля 2021, 06:25
В пятницу, 2 апреля, скончался чемпион СССР по футболу Валентин Афонин, который также выступал за СКА Ростова-на-Дону, сообщения о смерти спортсмена опубликовали федеральные СМИ.

Афонин умер в возрасте 81 года. Он являлся уроженцем Владимира. В молодежный состав ростовского СКА футболист попал в 1959 году. Затем он играл за клуб в родном городе.

В 1961 Валентин Афонин продолжил карьеру в ростовском клубе, за СКА он играл до 1967 года, а потом с 1971 до 1973 года.

Также он выступал в составе национальной сборной, являлся чемпионом СССР. На протяжении трех лет Афонина включали в список 33 лучших футболистов СССР, причем в 1698 году он занял в рейтинге первое место.

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