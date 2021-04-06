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Posted 6 апреля 2021, 13:08

Published 6 апреля 2021, 13:08

Modified 18 сентября 2022, 11:38

Updated 18 сентября 2022, 11:38

Ограничения на продажу алкоголя хотят установить в Ростовской области

Ограничения на продажу алкоголя хотят установить в Ростовской области

6 апреля 2021, 13:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области депутаты одобрили поправки в закон, предусматривающие дополнительные ограничения на продажу алкоголя, сообщает Заксобрание региона.

Этот вопрос рассмотрели на заседании комитета донского парламента по экономической политике. Сейчас продажа алкоголя в домах и на прилегающих территориях разрешена в помещениях, площадь которых не меньше 20 квадратных метров.

Теперь предлагается сделать минимальную площадь зала 50 квадратных метров. Таким образом власти хотят бороться с так называемыми «наливайками».

«Мы наступаем на этот бизнес, но это тот бизнес, который не нужен Ростовской области. Он наносит вред, ущерб здоровью населения, спокойствию граждан», — заявил председатель комитета Игорь Бураков.

Если будут внесены изменения, то количество указанных объектов общественного питания уменьшится на 7% — до 883. Планируется, что новые правила начнут действовать с 1 июня.

Депутаты рекомендовали принять поправки на очередном заседании Заксобрания региона. Ранее кальянную в Ростове закрыли за алкоголь без лицензии и работу ночью.

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#Политика#Новости
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