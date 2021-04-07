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Posted 7 апреля 2021, 04:46

Published 7 апреля 2021, 04:46

Modified 1 октября, 15:35

Updated 1 октября, 15:35

Ростовского полицейского арестовали за убийство и разбой

7 апреля 2021, 04:46
Суд заключил под стражу замглавы отделения эксплуатации зданий и сооружений Ростовского юридического института МВД Николая Гуляева по подозрению в убийстве, сообщает «Коммерсантъ Юг».

Следствие установило, что в ноябре 2020 года полицейский вместе с подельником пробрались в колбасный цех в селе Кануково в Калмыкии. Они напали на владельца, его жену и сотрудников, после чего забрали 500 тысяч рублей.

«Фигуранты били людей железными трубами. Один из сотрудников скончался от полученных травм», — сказано в сообщении.

Кроме того, мужчины напали на дом предпринимателя, в котором находились дети. Денег они найти не смогли, поэтому забрали iPhone.

Нападавших разыскали через пять месяцев, Гуляева заключили под стражу на месяц. Дома у них провели обыски.

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